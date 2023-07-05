МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает процедуру открытия счетов и вкладов иностранных физических и юридических лиц в российских банках. Правительство абсорбирует ликвидность банков с 5 по 11 июля

Документ предоставляет право российским банкам, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих лишь инвестконсультирование), управляющим компаниям инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторам инвестплатформ и информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, поручать проведение идентификации клиентов — иностранных физлиц и юрлиц или их представителей иностранным банкам и иным иностранным финорганизациям.

При этом допускается открытие счета (вклада) в банке без личного присутствия клиента или его представителя, идентифицированного иностранной финорганизацией, которой были переданы такие полномочия. Это позволит иностранным физлицам и юрлицам удаленно стать клиентами российских банков. Причем в случае такой идентификации обязательному контролю будут подлежать операции с деньгами или иным имуществом, совершаемые по поручению клиента — иностранного гражданина на сумму от 50 тысяч рублей, иностранного юрлица — от 500 тысяч.

Банк России будет вправе запретить передачу подобных полномочий по идентификации, а также по согласованию с Росфинмониторингом и ФСБ установить ограничения по операциям и сделкам, совершаемым российскими банками и другими финорганизациями с иностранными клиентами, идентификация которых была поручена иностранным финорганизациям. Информация о таких ограничениях будет размещаться на официальном сайте ЦБ.

Правительство РФ по согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и ЦБ будет утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финорганизации, которым могут передаваться соответствующие полномочия по идентификации. Изменение этого перечня будет происходить на основании согласованных предложений Росфинмониторинга, ФСБ, Минфина и ЦБ. В случае исключения государства (территории) из перечня российские банки и иные финорганизации обязаны расторгнуть договор о передаче полномочий по идентификации с финорганизацией, зарегистрированной в этой юрисдикции.

Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.