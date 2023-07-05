МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили закон, направленный на расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе и в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Объем госгарантий по кредитованию МСП увеличат, заявил Силуанов

Документ был разработан Минсельхозом России в соответствии с паспортом федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Первоначальная редакция включала центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП.

При рассмотрении в Госдуме депутаты поддержали поправку, которая относит к инфраструктуре поддержки МСП также бизнес-парки и организации, осуществляющие управление такими парками.

С 2019 года в субъектах РФ действует 83 центра компетенций, которые оказывают широкий спектр услуг для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе юридические услуги, содействие в организации предпринимательской деятельности, в подготовке и оформлении документов, услуги в области маркетинга, продвижения и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществляют взаимодействие с финансовыми организациями. Ряд центров компетенций функционируют на базе центров "Мой бизнес".

Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.