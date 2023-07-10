МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому страна присоединится к соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле

Отмечается, что участники соглашения взаимно признают торговые документы и данные в электронной форме при экспорте, импорте и транзите товаров, а также получают возможность обеспечить рост эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок на фоне повышения операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна".

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, поддержит отечественных предпринимателей на восточных рынках, а также ускорит движение грузов и повысит контроль за трансграничными операциями. Кроме того, глава правительства, сославшись на данные ООН, отметил, что подобное решение поможет странам АТР сократить торговые издержки почти на 25 процентов.

Как указывается в пояснительной записке, в этом процессе участвуют Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркмения и Тувалу. Страны ЕАЭС, подчеркнул замминистра экономического развития России, готовятся к присоединению.

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