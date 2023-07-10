МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении инфраструктуры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), включая агропромышленный сектор, следует из размещенного на сайте правовой информации документа. Объем госгарантий по кредитованию МСП увеличат, заявил Силуанов

Минсельхоз России разработал закон в соответствии с паспортом проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Ведомство изначально включило создание центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в спипсок организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП. Государственная дума во втором чтении поддержала причисление бизнес-парки и управляющие организации к инфраструктуре поддержки МСП.

Отнесение центров компетенций к инфраструктуре поддержки МСП позволит обеспечить получение услуг малыми формами хозяйствования в АПК в режиме "единого окна", увеличить количество мер поддержки для малого и среднего бизнеса на селе, поясняла ранее член профильного комитета по МСП Наталия Полуянова. А сами центры компетенций смогут рассчитывать на все виды государственной и муниципальной поддержки (финансовой, гарантийной и имущественной), указывалось в заключении комитета.

С 2019 года в российских субъектах действует 83 центра компетенций, которые оказывают широкий спектр услуг для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе юридические услуги, содействие в организации предпринимательской деятельности, в подготовке и оформлении документов, услуги в области маркетинга, продвижения и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществляют взаимодействие с финансовыми организациями. Ряд центров компетенций функционируют на базе центров "Мой бизнес".

Кроме того, Путин подписал закон, который позволит МСП из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получать господдержку в этом году.

Для распространения на них мер поддержки, предусмотренных законом о развитии МСП, хозяйствующие субъекты, действующие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год. Минсельхоз оценил риски дефицита семян на российском рынке

В соответствии с действовавшим ранее законодательством, вновь созданные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хозяйствующие субъекты получали статус МСП. При этом ранее созданные юрлица могли быть отнесены к субъектам МСП лишь в 2024 году на основе налоговой отчетности 2023 года, поскольку предоставление такой отчетности за 2022 год на этих территориях не предусмотрено.

Принятый документ вносит изменения в закон о развитии МСП, чтобы компании малого и среднего бизнеса, действующие в четырех новых регионах РФ, получили доступ к мерам господдержки уже в текущем году. Для этого включение сведений о них в реестр МСП временно (до момента сдачи налоговой отчетности за 2023 год) будет осуществляться на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц.

При этом критерий по доходу учитываться не будет, поскольку у органов власти нет данных о доходе компаний в этих регионах за 2022 год, а в течение 2023 года предоставление таких сведений не предусмотрено. Росстат по мере получения статистической отчетности будет формировать перечни хозяйствующих субъектов из новых регионов, соответствующих критерию МСП по среднесписочной численности работников, и ежемесячно предоставлять перечни в ФНС России для включения в реестр.

Законы вступит в силу через десять дней после его официального опубликования и в день опубликования соответственно.