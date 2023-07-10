МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В России введут антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным. Комиссия при Минпромторге согласовала стандарты работы маркетплейсов и ПВЗ

Документ определит критерии, по которым можно бует отнести цифровые платформы к доминирующим субъектам. Также закон введет понятие "сетевой эффект" — свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.

На этой основе документ запрещает владельцам цифровых платформ с возможностью влиять на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, более 35 процентами совершенных сделок и выручкой более двых миллиардов рублей в год злоупотреблять доминирующим положением. ФАС России будет оценивать наличие соответствующих возможностей. Ведомство также будет одобрять сделки, цена которых превышает семь миллиардов рублей.

Документ также изменит мехнизм проведения экспертизы при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и уточнения требований к экспертам.

Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.