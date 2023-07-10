МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении с 2024 года всех категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на представление их интересов в судах и госорганах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Риелторы объяснили, что необходимо спрашивать при покупке жилья

Закон направлен на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. Он предоставляет дополнительные льготы получателям бесплатной юридической помощи при оформлении представительства в судах, публичных органах и организациях.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, госпошлина за нотариальное удостоверение доверенностей сейчас составляет 200 рублей. При этом льготы установлены лишь для инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Героев Советского Союза.

Однако право на бесплатную юридическую помощь имеют и другие категории граждан. В их числе, в частности, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, малоимущие граждане, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют также граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях соцобслуживания; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений или находящиеся в местах лишения свободы; граждане, признанные судом недееспособными или пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и другие.

Таким гражданам для защиты своих прав при оказании бесплатной юридической помощи требуется доверенность на представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Поэтому новый закон с 1 января 2024 года освобождает все категории лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение такой доверенности.