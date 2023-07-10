Путин отменил пошлины за удостоверение доверенности у нотариуса для некоторых россиян
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении с 2024 года всех категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на представление их интересов в судах и госорганах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. Он предоставляет дополнительные льготы получателям бесплатной юридической помощи при оформлении представительства в судах, публичных органах и организациях.
Согласно действующей редакции Налогового кодекса, госпошлина за нотариальное удостоверение доверенностей сейчас составляет 200 рублей. При этом льготы установлены лишь для инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Героев Советского Союза.
Однако право на бесплатную юридическую помощь имеют и другие категории граждан. В их числе, в частности, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, малоимущие граждане, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители.
Право на бесплатную юридическую помощь имеют также граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях соцобслуживания; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений или находящиеся в местах лишения свободы; граждане, признанные судом недееспособными или пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и другие.
Таким гражданам для защиты своих прав при оказании бесплатной юридической помощи требуется доверенность на представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Поэтому новый закон с 1 января 2024 года освобождает все категории лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение такой доверенности.
https://1prime.ru/government/20230710/841042911.html