МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий самозанятых граждан указывать в рекламе сведения о себе при продаже товаров через интернет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

Документ обязывает лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", указывать в рекламе при дистанционной продаже товаров свои фамилию, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика. Аналогичная обязанность сейчас предусмотрена для ИП.

Обязанность самозанятых указывать в рекламе сведения о себе будет действовать в период проведения эксперимента по установлению данного налогового режима, то есть до 31 декабря 2028 года.

Самозанятость — специальный налоговый режим для физлиц, работающих на себя. Этот режим позволяет гражданам легализовать свою деятельность, установив на смартфон приложение "Мой налог". Ставка налога для них при работе с физлицами составляет 4%, с юрлицами — 6%, но есть ограничения: отсутствие наемных работников и выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию. С 1 января 2023 года он действует и в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в городе Байконур.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.