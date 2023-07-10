МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает с 1 сентября 2024 года требования к игровому оборудованию в букмекерских конторах и тотализаторах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин упростил процедуры безбумажной торговли России с АТР

Закон уточняет понятие игрового автомата, понимая под ним оборудование, в котором выигрыш определяется случайным образом, без участия организатора азартных игр или его работников, не только устройством, расположенным внутри его корпуса, как сейчас, но и программой для ЭВМ, доступ к которой осуществляется при помощи интернета и иных средств связи.

При этом букмекерским конторам, тотализаторам и их пунктам приема ставок вне игорных зон запрещается проводить азартные игры с использованием программ и устройств, полностью или частично копирующих работу игрового оборудования, используемого в казино и залах игровых автоматов. Эти изменения вносятся в целях воспрепятствования осуществлению вне границ игорных зон деятельности, которая идентична работе казино и залов игровых автоматов, под видом работы букмекерских контор и тотализаторов.

Закон также запрещает таким заведениям проводить азартные игры, где исход событий, в отношении которых заключаются пари, зависит от действий третьих лиц, связанных с использованием оборудования и программ, предназначенных для преобразования данных и информации в числовые значения и комбинации, визуальные образы и символы.

Кроме того, запрещается организация и проведение азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом с использованием программ и оборудования, доступ к которым осуществляется посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также средств связи, включая сотовую.