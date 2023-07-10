МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры переселения граждан в рамках программы реновации в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минтруд предложил упростить рефинансирование кредита на жилье

Закон сокращает срок заключения договора о переходе права собственности на жилое помещение в рамках реализации программы реновации с 90 до 30 дней.

Также сокращается срок, в рамках которого собственник освобождаемого жилья вправе представить в уполномоченный орган Москвы заявление о выплате возмещения в денежной форме либо о предоставлении в собственность равноценного жилого помещения за освобождаемое жильё с 30 до 20 дней.

Кроме того, законом передаётся часть полномочий Москве по управлению частью территории национального парка "Лосиный остров", расположенной в границах города, за его счет.

Закон также устанавливает, что изъятие земельных участков и иных объектов недвижимости для госнужд в целях реновации будет проводиться в рамках специального закона, который будет действовать только на территории столицы.

Так, спор о размере возмещения стоимости имущества от изъятия будет рассматриваться судом отдельно от спора об изъятии имущества, а при вынесении судебного акта по спору судом устанавливается размер компенсации на основании отчета об оценке изымаемых объектов и причиненных таким изъятием убытков по заказу органа исполнительной власти, принявшего решение об изъятии недвижимого имущества.