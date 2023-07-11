МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств к 20 июля сформировать прогноз потребности в кадрах в строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, сообщила пресс-служба правительства. Глава ФРТ призвал повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ

"Минстрою, Росстату, Минтруду, Минтрансу, Минобрнауки, Минпросвещению и ряду других ведомств необходимо сформировать прогноз потребности в трудовых ресурсах в строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Эта работа должна быть выполнена к 20 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвященной опережающему развитию инфраструктуры.

Мишустин также поручил поручил Минстрою, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Росстату и ФАС до 20 июля разработать прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие строительные материалы до 2030 года.

"Речь идет о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ. Прогноз позволит определить меры поддержки производителей таких материалов и не допустить их дефицита", — поясняют в правительстве.