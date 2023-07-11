МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Госдума приняла закон о правовом регулировании автономного судоходства

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам – 31,119 триллиона рублей (131,3%).

Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.

При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по сравнению с 2021 годом увеличилась на 0,8 процентных пункта, а доля ненефтегазовых доходов, наоборот, снизилась на 1,4 п.п. Увеличение поступления нефтегазовых доходов связано главным образом со сложившимися в прошлом году высокими ценами на нефть и газ, а также отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 года.

Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.

Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей — до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего — увеличилась с 78,8% до 82,3%.