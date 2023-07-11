МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) РФ за 2022 год. Госдума обсудит законопроект об исполнении бюджета России за 2022 год

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме порядка 1,029 триллиона рублей, по расходам – 1,149 триллиона, то есть с дефицитом около 120 миллиардов рублей.

Особенностью исполнения бюджета ФСС стало продление сроков уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель-сентябрь (в зависимости от установленного перечня видов экономической деятельности).

Таким образом, доходы бюджета фонда выполнены на 104,2%, при этом основную долю в их структуре составили страховые взносы — 76%. А расходы составили 121,7% к показателям, утвержденным законом о бюджете ФСС, и 95,3% к ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. По сравнению с 2021 годом расходы уменьшились на 12,7%.

При этом расходы фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 820,756 миллиарда рублей, или 108,4% к показателям закона о бюджете ФСС и 99,2% к утвержденной бюджетной росписи. А расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 117,332 миллиарда рублей, или 97,4% к бюджетной росписи (на 1,8% ниже утвержденных законом).