Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда соцстрахования России за 2022 год
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) РФ за 2022 год.
Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме порядка 1,029 триллиона рублей, по расходам – 1,149 триллиона, то есть с дефицитом около 120 миллиардов рублей.
Особенностью исполнения бюджета ФСС стало продление сроков уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель-сентябрь (в зависимости от установленного перечня видов экономической деятельности).
Таким образом, доходы бюджета фонда выполнены на 104,2%, при этом основную долю в их структуре составили страховые взносы — 76%. А расходы составили 121,7% к показателям, утвержденным законом о бюджете ФСС, и 95,3% к ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. По сравнению с 2021 годом расходы уменьшились на 12,7%.
При этом расходы фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 820,756 миллиарда рублей, или 108,4% к показателям закона о бюджете ФСС и 99,2% к утвержденной бюджетной росписи. А расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 117,332 миллиарда рублей, или 97,4% к бюджетной росписи (на 1,8% ниже утвержденных законом).
https://1prime.ru/government/20230711/841054793.html