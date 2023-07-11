МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума поддержала во втором чтении поправку, продлевающую до 2025 года право находящихся под санкциями недружественных России стран банков переводить свои замороженные активы на отдельное юридическое лицо.

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Действующее законодательство разрешает кредитным организациям, находящимся под санкциями, осуществлять до конца текущего года реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят активы, замороженные в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков. Однако у иностранных кредиторов из недружественных стран такого права не будет.

Поправка продлевает возможность проведения такой реорганизации "до 31 декабря 2024 года включительно", одновременно приостанавливая на этот период в данном случае и право акционеров — владельцев голосующих акций требовать выкупа части или всех принадлежащих им акций.

Поправка была поддержана депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, который позволяет продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.