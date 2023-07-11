МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума поддержала во втором чтении поправку, продлевающую до 2025 года право находящихся под санкциями недружественных России стран банков переводить свои замороженные активы на отдельное юридическое лицо. Отдали десятину. Как Россия прятала активы, чтобы Запад их не нашел

Действующее законодательство разрешает кредитным организациям, находящимся под санкциями, осуществлять до конца текущего года реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят активы, замороженные в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков. Однако у иностранных кредиторов из недружественных стран такого права не будет.

Поправка продлевает возможность проведения такой реорганизации "до 31 декабря 2024 года включительно", одновременно приостанавливая на этот период в данном случае и право акционеров — владельцев голосующих акций требовать выкупа части или всех принадлежащих им акций.

Поправка была поддержана депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, который позволяет продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.