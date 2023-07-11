МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Производители сока получат рассрочку на покупку оборудования для маркировки

Документ вносит поправки в закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в целях гармонизации национального законодательства в сфере производства органической продукции.

Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.)

Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции. Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Согласно закону, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки. Это в свою очередь снизит долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение.

Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. При этом обращение выпущенной до этой даты продукции, имеющей в маркировке слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" и т.п., либо обозначения "эко", "био", при производстве которой не соблюдались установленные законодательством требования, допускается до истечения срока ее годности.