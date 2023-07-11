МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в ряд законов в связи с внедрением цифрового рубля. Банк международных расчетов назвал число цифровых валют к 2030 году

Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России и станет дополнительной формой российской национальной валюты, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом не предусматривается привлечение цифровых рублей во вклады и депозиты.

За ЦБ РФ законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и полномочия по организации, установлению правил и обеспечению бесперебойности функционирования этой платформы. Оператор платформы будет гарантировать тайну о счетах цифрового рубля и об остатках на них, а также об операциях ее пользователей с цифровыми рублями.

Нерезиденты смогут без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Счета цифрового рубля нерезидентам будет открывать оператор платформы, а доступ им к этой платформе будут предоставлять ее участники (российские уполномоченные банки или иностранные банки), а в предусмотренных законом случаях — сам оператор.

До конца 2024 года совет директоров ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом сможет определять круг пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать операции с ним, перечень видов таких операций и пороговые значения их сумм.

Закон должен вступить в силу с 1 августа 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.

Так, с 2025 года Национальный финансовый совет ЦБ будет рассматривать ежегодный отчет регулятора о выполнении функций по противодействию легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля.

С этого же года оператор платформы цифрового рубля будет приостанавливать операции по счету должника в случае его банкротства. Остатки цифровых рублей на таком счете по указанию конкурсного управляющего будут перечисляться на основной счет должника в банке. Также с 2025 года при отсутствии или недостаточности у должника средств на банковских счетах и вкладах взыскание можно будет обратить на цифровые рубли на его счете.