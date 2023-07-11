МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также возмещать в полном объеме средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков

Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств клиентов с банковских счетов (антифрода) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее обращал внимание на рост мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда граждане добровольно передают сведения (например, номера платежных карт, коды, пароли), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе переводов без согласия клиентов.

В связи с этим закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания средств, включая сверку с базой данных Банка России о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы или операции на два дня, пояснял Аксаков.

Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Банк России, получив такую информацию от МВД, будет доводить ее до кредитных организаций, пояснял в июне директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Одновременно уточняется механизм возврата похищенных денежных средств. В настоящее время ФинЦЕРТ Банка России распространяет информацию о счетах, которые используются злоумышленниками и уже попали в базу данных ЦБ о случаях и попытках проведения операций без согласия клиента.

Если банк, получив такую информацию и видя, что средства переводятся на счет, который используется злоумышленниками, все же осуществит перевод, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме, отмечал Уваров. Средства должны быть возмещены банком в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.

Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.