МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, переносящий на 2026 год обязанность бюджетных организаций осуществлять валютные операции с бюджетными средствами только через счета, открытые Федеральному казначейству в уполномоченных банках. Третье чтение запланировано на 12 июля. Аналитик отметил рост доли нетоксичных валют во вкладах в России

В июне 2022 года был принят закон, направленный на повышение эффективности контроля за валютными операциями с использованием бюджетных средств. Он, в частности, обязывал клиентов Федерального казначейства с 1 января 2024 года осуществлять валютные операции с бюджетными средствами через счета, открытые Казначейству в уполномоченных банках.

Законопроект переносит срок начала действия норм, касающихся перевода валютных операций бюджетных организаций только через счета Казначейства, на 1 января 2026 года, то есть на два года.

Перевод валютных операций с бюджетными средствами на счета Казначейства позволит обеспечить прозрачность бюджетных расходов, централизацию таких операций, а также экономию бюджетных средств, поскольку валютные счета Казначейства открываются и обслуживаются бесплатно.

При этом клиенты будут обязаны предоставлять Казначейству информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по договорам (контрактам). Также они должны будут возвращать деньги на счета Казначейства в уполномоченных банках при неиспользовании средств, ранее зачисленных на зарубежные счета резидентов или третьих лиц.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.