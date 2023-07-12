 

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, продлевающий на 2024 год право российских банков, находящихся под санкциями, переводить свои замороженные активы на отдельное юридическое лицо.

Табличка у входа в здание Федерального Казначейства

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Действующее законодательство разрешает таким кредитным организациям до конца 2023 года проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят активы, замороженные в результате санкций, и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией вправе потребовать у банка досрочного исполнения обязательств, а если это невозможно — прекращения обязательств и возмещения убытков. Однако у иностранных кредиторов из недружественных стран такого права нет.

Новый закон продлевает возможность проведения такой реорганизации "до 31 декабря 2024 года включительно". Одновременно он приостанавливает на этот период в данном случае и право акционеров — владельцев голосующих акций требовать выкупа части или всех принадлежащих им акций.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

 