МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, продлевающий на 2024 год право российских банков, находящихся под санкциями, переводить свои замороженные активы на отдельное юридическое лицо. Госдума уточнит срок перевода расчетов организаций на счета Казначейства

Действующее законодательство разрешает таким кредитным организациям до конца 2023 года проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят активы, замороженные в результате санкций, и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией вправе потребовать у банка досрочного исполнения обязательств, а если это невозможно — прекращения обязательств и возмещения убытков. Однако у иностранных кредиторов из недружественных стран такого права нет.

Новый закон продлевает возможность проведения такой реорганизации "до 31 декабря 2024 года включительно". Одновременно он приостанавливает на этот период в данном случае и право акционеров — владельцев голосующих акций требовать выкупа части или всех принадлежащих им акций.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.