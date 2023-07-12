МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий АО "Дом.РФ" с 1 сентября 2023 года получить доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации портфеля ипотечных кредитов. Путин подписал закон о формировании кредитных историй

Документ включает единый институт развития в жилищной сфере, то есть АО "Дом.РФ", в перечень источников формирования кредитной истории. При этом он получает доступ к содержащимся в бюро кредитных историй (БКИ) сведениям по кредитам, долги по которым включаются в ипотечное покрытие при выпуске облигаций под поручительство "Дом.РФ".

Эти изменения позволят сократить расходы на сопровождение сделок по секьюритизации ипотеки (выпуск ценных бумаг под залог недвижимости, на которую выдан кредит), а также улучшить оценку качества ипотечных кредитов, включаемых в ипотечное покрытие облигаций.

В числе основных задач "Дом.РФ" — содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), иных финансовых инструментов, повышению их ликвидности. Другой его задачей является снижение рисков в этой сфере.

Ипотечные ценные бумаги – это облигации, обеспеченные платежами по ипотечным кредитам. ИЦБ за счет управления кредитным и процентным риском ипотеки и снижения нагрузки на капитал позволяют банкам увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов.