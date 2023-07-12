МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье.

Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону. Более дешевые квартиры, как и сейчас, будут передаваться в соцнайм через местные органы власти, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Реализация жилых помещений, поступивших в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения, или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будет осуществляться в соответствии с законодательством о приватизации. Причем, согласно законопроекту, такое жилье будет приватизироваться только через аукционы.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас в РФ отсутствуют порядок и основания для возмездной реализации жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд, отмечается в пояснительной записке. При этом в имуществе госказны числится значительный объем жилых помещений, обращенных в собственность РФ. Зачастую это жилье большой площади и повышенной комфортности.