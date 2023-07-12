Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки
Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России ввело запрет на использование iPhone сотрудниками для рабочей переписки, подтвердил первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков.
Газета "Ведомство" ранее сообщала, сославшись на источники, что Минпромторг запретил своим сотрудникам использовать гаджет Apple для работы.
"Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей", — сказал замминистра на полях "Иннопром-2023".
По его словам, речь идет о запрете на работую переписку.
Осьмаков также пояснил, что решение вступит в силу с 17 июля.