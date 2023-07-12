ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России ввело запрет на использование iPhone сотрудниками для рабочей переписки, подтвердил первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков. Эксперты подсчитали, как подешевел iPhone 14 в России с момента выхода

Газета "Ведомство" ранее сообщала, сославшись на источники, что Минпромторг запретил своим сотрудникам использовать гаджет Apple для работы.

"Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей", — сказал замминистра на полях "Иннопром-2023".

По его словам, речь идет о запрете на работую переписку.

Осьмаков также пояснил, что решение вступит в силу с 17 июля.