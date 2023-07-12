МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий с 2024 года нулевую ставку НДПИ для газа, добытого на Ямале и Гыдане под производство аммиака. Минфин не планирует повышать НДПИ на уголь

Документ устанавливает нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыданский в ЯНАО и используемых для производства аммиака и водорода. Это позволит обнулить НДПИ для проекта "Новатэка" "Обский ГХК" по производству аммиака на Ямале.

Госдума в рамках второго чтения поддержала три поправки, подготовленные рабочей группой под руководством первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Одна из них предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2024 года, а две других касаются налогообложения при производстве сжиженного природного газа (СПГ).

Одна из поправок позволит применять нулевую ставку НДПИ при реализации внутри группы лиц природного газа и газового конденсата, которые используются для производства СПГ. Аналогичная ставка будет действовать и при реализации внутри группы лиц природного газа, добываемого на Ямале и Гыдане и используемого для производства аммиака и водорода.

Организация признается входящей в одну группу лиц с налогоплательщиком при выполнении одного из трех условий: доля ее прямого или косвенного участия в налогоплательщике составляет не менее 50%; либо налогоплательщик имеет долю участия в ней не менее 50%; либо одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в этой организации и в налогоплательщике не менее чем на 50%.

Госдума также поддержала еще одну поправку, внесенную первым зампредом комитета по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой. Поправка позволяет регионам своими законами устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для компаний, производящих аммиак и водород на новых мощностях из газа или газового конденсата, добытых не только в ЯНАО, как было в первом чтении, но и в других регионах. Под новыми понимаются мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 года.