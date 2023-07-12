МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Государственная Дума в среду приняла закон, согласно которому пенсионный возраст для госслужащих, занимающих руководящие посты, увеличивается до 70 лет. В ЦБ не видят перспективы в "разморозке" замороженной части пенсии

Соответствующий проект внесло правительство России.

Согласно документу, лицам, замещающимдолжность гражданской службы категории "руководители" в аппарате законодательного органа российского субъекта, с их согласия могут продлить срок службы. Отмечается, что руководитель должен будет выйти на пенсию не поднее, чем до достижения возраста 70 лет.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что продлить срок службы можно по согласованию с председателем соответствующего законодательного органа.