МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции начнет действовать с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства РФ. СМИ: Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили

"С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписано", — говорится в сообщении.

Предполагается, что запуск такого реестра поможет сократить объем нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов.

Реестр создается на базе единой цифровой платформы "Гостех". Он будет содержать информацию о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Контролирующие органы смогут оперативно проверять статус лицензий.

Постановление принято правительством для реализации принятого в июне закона о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

Закон предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.