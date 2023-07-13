МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который предусматривает возможность завещать и наследовать цифровой рубль. Юрист раскрыл, зачем писать завещание на единственного ребенка

Отмечается, что документ внесет соответсвующие поправки в Гражданский кодекс.

Согласно закону, цифровые рубли являются безналичными денежными средствами, права на которые можно передать, в том числе посредством завещательных распоряжений. Соответствующий механизм определит правительство России по согласованию с Центробанком.

Банк России будет осуществлять перевод актива в рамках платформы в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Регулятор также должен будет предоставить наследнику цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон в течение шести месяцев с момента вступления завещания в силу.

Закон должен начать действовать с 1 августа текущего года, а норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.