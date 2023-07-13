МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Семьи с двумя детьми стоит признать многодетными, считает вице-спикер Государственной Думы от "Новых людей" Владислав Даванков. В Госдуме предложили отменить домашние задания

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

"Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…", — сказано в документе.

По словам Даванкова, число семей с тремя и более детьми в России низкое. Это связано, отметил вице-спикер ГД, с неспособностью родителей финансово обеспечить всех детей в необходимом объеме.