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В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми
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Семьи с двумя детьми стоит признать многодетными, считает вице-спикер Государственной Думы от "Новых людей" Владислав Даванков. Соответствующее обращение депутат направил... ПРАЙМ, 13.07.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, госдума, многодетные семьи, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Семьи с двумя детьми стоит признать многодетными, считает вице-спикер Государственной Думы от "Новых людей" Владислав Даванков.
Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
"Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…", — сказано в документе.
По словам Даванкова, число семей с тремя и более детьми в России низкое. Это связано, отметил вице-спикер ГД, с неспособностью родителей финансово обеспечить всех детей в необходимом объеме.