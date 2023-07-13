МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о гаражных объединениях, который, в том числе, вводит в законодательство основные понятия в данной сфере деятельности, а также регламентирует способы управления имуществом объединений. Госдума допустила завещание и наследование цифровых рублей

После принятия закона вводятся понятия "территории гаражного назначения" и "гаража" (нежилое здание для хранения транспортных средств, которое может иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей). В тексте документа отмечается, что гаражи в пределах территории гаражного назначения могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, либо быть отдельно стоящими, также отмечается в материалах.

При этом законопроект не распространяется на гаражи у домов на отдельных участках, а также отдельных объектов производственного и коммерческого назначения. Под его действие не попадут и гаражи, которые используются госорганами и органами местного самоуправления, паркинги в жилых домах (и строения, принадлежащие собственникам квартир в них), а также парковочные места в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

При этом отмечается, что сведения о составе общего имущества гаражного объединения, о порядке определения расходов и внесения платы за его содержание являются общедоступными и размещаются, в том числе, в интернете, способы же размещения утверждаются общим собранием собственников гаражей.

Общее имущество, пригодное для самостоятельного использования, может быть передано во владение или пользование третьим лицам по решению, принятому не менее чем двумя третями голосов собственников гаражей. Объекты общего имущества, предназначенные для обеспечения потребностей в газоснабжении, электроснабжении, водоснабжении и водоотведении, могут быть переданы в аренду или безвозмездное пользование организациям, осуществляющим соответствующую деятельность, в случае, если решение о его передаче принято не менее чем двумя третями голосов собственников гаражей на их общем собрании, а также если имуществом можно будет продолжать пользоваться в пределах территории гаражного назначения.

Также такие объекты могут быть переданы в собственность соответствующим организациям в случае, если решение о их передаче принято собственниками гаражей единогласно, а также если имуществом можно будет пользоваться в пределах территории гаражного назначения.

Общее собрание собственников гаражей также принимает решения о ремонте построек, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом, заключении договоров водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.

Управление общим имуществом может осуществлять только одно товарищество собственников недвижимости или только одна управляющая организация, также отмечается в материалах.

Закон о гаражах должен вступить в силу с 1 октября 2023 года.