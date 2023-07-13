МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В Совфеде предлагают кабмину ввести запретительные ввозные пошлины на импорт ряда видов мебели, бумаги и упаковки из недружественных стран, говорится в проекте решения совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при СФ. Для ряда россиян отменили пошлины за удостоверение доверенности у нотариуса

"Рекомендовать правительству РФ в целях развития внутреннего рынка ускорить принятие мер, направленных на: введение дополнительных или запретительных ввозных таможенных пошлин на импорт лесобумажных товаров из "недружественных" стран (отдельные виды мебели, бумаги и упаковки)", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, кабмину предлагается принять меры, направленные на актуализацию нормативной базы в части пожарной безопасности деревянных конструкций, в том числе в целях возможности строительства многоэтажных домов; разработку льготных ипотечных программ для строительства деревянных домов, произведенных заводским способом.

Среди предложений правительству — внедрение в систему российской энергетики использования твердого биотоплива, путем введения в эксплуатацию новых котельных или модернизации работающих на мазуте и угле; обеспечение глубокой переработки древесины на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины, в том числе и ЦБК; обеспечение унификации техрегламентов и стандартов по лесоматериалам и элементам деревянного домостроения в рамках ЕАЭС.

В целях решения логистических проблем кабмину предлагается ускорить принятие мер, направленных на: развитие северного морского пути; расширение пропускной способности Волго-Балтийского канала и Волго-Донского канала; введение в строй дополнительных и обустройство (реконструкцию) существующих пунктов пропуска, прежде всего на восточной границе, а также обеспечение экспорта отдельных видов лесоматериалов в государства ЕАЭС и транзита в сопредельные страны.

Кроме того, предлагается провести модернизацию существующих портов Черного, Каспийского и Азовского морей для обеспечения перевалки через них лесных грузов.

Среди предложений совета — предоставление субсидии из федерального бюджета российским организациям промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку продукции лесопромышленного комплекса, установление ежемесячной квоты для лесопромышленных предприятий на отправку прямых контейнерных железнодорожных составов в восточном направлении.

Правительству также рекомендуется обеспечить выделение финансирования из средств федерального бюджета на выполнение мероприятий по лесоустройству на землях лесного фонда в 2024-2026 годах в размере не менее 4,8 миллиарда рублей ежегодно.