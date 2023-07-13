МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В Совфеде предлагают правительству РФ в качестве дополнительных мер господдержки лесопромышленных предприятий в ДФО приостановить взимания вывозной таможенной пошлины в 10% на пиломатериалы из хвойных пород дерева, говорится в проекте решения Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при СФ. Центробанк отметил снижение доли просроченной кредитной задолженности в ДФО

"Рекомендовать правительству РФ в качестве дополнительных мер государственной поддержки, необходимых для развития лесопромышленных предприятий в ДФО, рассмотреть следующие предложения: приостановление взимания вывозной таможенной пошлины (10%) на пиломатериалы влажностью более 22%, классифицируемые в кодах ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) ЕАЭС 4407 (лесоматериалы из хвойных пород дерева, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием)", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Предлагается также продлить срок действия постановления правительства от 23 апреля 2022 года, в рамках которого дополнен перечень автомобильных пунктов пропуска – пять на росийско-китайском и два на российско-монгольском участках государственной границы для убытия отдельных видов лесоматериалов, в том числе пиломатериалов, после 1 января 2024 года.

Рекомендуется рассмотреть возможность "внесения дополнительного критерия в механизм проведения открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка путём предоставления дополнительных баллов компаниям – резидентам особых экономических зон", говорится в проекте.

Также предлагается рассмотреть вопрос о введении моратория на действие нормы Лесного кодекса, запрещающей предоставление лесных участков для заготовки древесины с давностью таксации древесины более 10 лет до обеспечения финансирования мероприятий по лесоустройству.