МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Государственные заказчики в первом полугодии разместили закупок на строительство и реконструкцию школ в России на 122,8 миллиарда рублей, что почти на 30% меньше, чем годом ранее, при этом по итогам года затраты могут снизится на 47%, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Контур.Торги". Затраты на госзакупки антивирусов за четыре года выросли в 2,5 раза

Отмечается, что строительные тендеры традиционно являются самой крупной статьей расходов в открытой части госзакупок. В течение трех последних лет государство увеличило затраты на строительство и реконструкцию школ более чем в 1,5 раза (на 76%).

Так, например, за 2020 год на эти цели заказчики опубликовали 12 211 закупок. Из государственного бюджета за этот период потратили 186,3 миллиарда рублей, в 2021 году количество процедур выросло на 8%, до 13 255 закупки, а сумма — на 29%, до 241,7 миллиарда. При этом в закупках за 2022 год рост продолжился и составил 7% (14 238 процедур), сумма же завершенных закупок выросла на 36%, до 329,42 миллиарда рублей.

"За шесть месяцев 2023 года госзаказчики разместили закупок на 122,84 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию школ по всей стране. Это на 29% меньше, чем в первом полугодии 2022 года… До конца года планируют провести еще 3 413 процедуры на сумму 52 миллиарда рублей. Если заказчики проведут только запланированные закупки, то в 2023 году затраты на строительство и реконструкцию школ снизятся на 47%", — приводятся в материалах сервиса слова эксперта проекта "Контур.Торги" Василия Данильчика.

Две из трех самых крупных закупок в стране по сумме контракта на строительство школ прошли в Иркутске. Самой крупной была закупка на строительство общеобразовательной школы на 1225 мест, госзаказчик заключил контракт на 2,9 миллиарда рублей. Вторым в рейтинге стал контракт на 2,8 миллиарда рублей. Третьим по сумме оказался контракт на 2,7 миллиарда рублей — к февралю 2026 года у детей в Новом Уренгое появится новая школа искусств.

Традиционно большая часть расходов федерального бюджета по госпрограммам приходится на второе полугодие, в частности на последние месяцы года. На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало законопроект, который предусматривает введение моратория на изменение перечня и плановых значений показателей национальных проектов, госпрограмм, федеральных проектов, установленных на текущий год, в четвертом квартале. Исключения могут быть сделаны в случае наличия соответствующих решений президента или премьер-министра России.