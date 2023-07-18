МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российские регионы, по территории которых пройдет транспортный коридор "Север — Юг", должны получать от этого свои возможности, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко предложила обложить акцизом весь производящийся в России этанол

"Самым масштабным логистическим проектом предстоящих лет можно назвать строительство транспортного коридора "Север — Юг". По своему значению этот проект сопоставим, пожалуй, со строительством Транссиба или Суэцкого канала. По сути, он создаёт новую конфигурацию международной торговли, значительно сокращая путь от Балтийского моря до Персидского залива и Индийского океана", — сказала спикер во время встречи сенаторов с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в рамках "Открытого диалога"..

По словам законодателя, дорога – это всегда новые возможности.

"И, конечно, при реализации коридора "Север – Юг" должна быть учтена специфика регионов, по территории которых пройдёт маршрут, и просчитана их выгода от появления этой большой международной магистрали", — сказала политик.

По мнению спикера, важно, чтобы субъекты Федерации смогли укрепить региональную экономику.