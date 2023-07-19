МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Мишустин призвал довести каждый запланированный рубль до участников СВО

Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

На законодательном уровне закрепляются обязательства ЦБ как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора.

Цифровой рубль создается прежде всего, как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

В заключении бюджетного комитета СФ отмечается, что в целях организации и обеспечения функционирования платформы цифрового рубля оператору платформы предоставляется право осуществлять обработку персональных данных. Вводится запрет на использование словосочетания "платформа цифрового рубля", производных от него слов и словосочетаний в рекламе иными лицами, не являющимися оператором платформы.

В связи с введением цифровых валют иностранными государствами уточняется понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме.

Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.