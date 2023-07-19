МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили законы об исполнении бюджетов социальных фондов за 2022 год.

В частности, Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2022 год. Совфед одобрил закон о цифровом рубле

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме около 12,478 триллиона рублей (8,5% ВВП), из них 12,426 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Расходы ПФР, согласно отчету, составили 11,374 триллиона рублей (7,8% ВВП), из них 11,338 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Таким образом, бюджет фонда был исполнен с профицитом в сумме порядка 1,104 триллиона рублей вместо утвержденного ранее законом на 2022 год дефицита в 122,4 миллиарда рублей. При этом исполнение бюджета ПФР за 2022 год по доходам в целом составило 124,4% от утвержденных бюджетных назначений, по расходам – 112%.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 6,83 триллиона рублей, из региональных бюджетов — 90 миллиардов. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году фондом было направлено 11,22 триллиона рублей.

ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ

Одобрили парламентарии и закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) РФ за прошлый год.

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда по доходам в сумме порядка 1,029 триллиона рублей, по расходам – 1,149 триллиона, то есть с дефицитом около 120 миллиардов рублей.

Доходы бюджета фонда выполнены на 104,2%, при этом основную долю в их структуре составили страховые взносы — 76%. Расходы составили 121,7% к показателям, утвержденным законом о бюджете ФСС, и 95,3% к ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. По сравнению с 2021 годом расходы уменьшились на 12,7%.

При этом расходы фонда по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 820,756 миллиарда рублей, или 108,4% к показателям закона о бюджете ФСС и 99,2% к утвержденной бюджетной росписи. Расходы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 117,332 миллиарда рублей, или 97,4% к бюджетной росписи (на 1,8% ниже утвержденных законом).

ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ

Поддержали сенаторы и закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) за 2022 год.

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС; по расходам – 2,797 триллиона рублей (99,4% к плану).

Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 122 миллиарда рублей при планировавшемся дефиците в 21,8 миллиарда рублей.

За 2022 год ФОМС из федерального бюджета было передано около 47,5 миллиарда рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 миллиарда рублей.

Бюджету ФФОМС, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 миллиарда рублей.