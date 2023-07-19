МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который вводит административные штрафы за нарушения при производстве и обороте пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напиков. Аналитики назвали самое продаваемое пиво в России

Документ предусматривает за подобные нарушения юрлицами штраф от 100 до 150 тысяч рублей, конфискацию продукции, оборудования, или других необходимых для производства материалов. Грубое нарушение, а именно производство и оборот продукции с добавлением этилового спирта без использований средств измерений объема продукции и предоставления данных в ЕГАИС и использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования, влечет за собой штраф от 150 до 200 тысяч рублей, либо приостановку деятельности на 30 дней.

За производство таких напитков без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц аналогичное правонарушение повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток с возможностью конфискации продукции и сырья.