МИНСК, 20 июл — ПРАЙМ. Белоруссия определила порядок применения специальных ограничительных мер против недружественных стран и виды таких мер, говорится в законе, подписанном президентом страны и опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале. Лукашенко призвал оперативно вырабатывать логистику белорусского экспорта

В июне соответствующий законопроект был принят обеими палатами белорусского парламента.

Закон устанавливает принципы и порядок применения Белоруссией специальных ограничительных мер, а также мер по устранению препятствий в защите прав, свобод и законных интересов республики, ее граждан и организаций в связи с недружественными действиями иностранных государств. Его целью является защита национальных интересов и безопасности, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, отмечается в документе.

Согласно ему, под специальными ограничительными мерами понимаются меры экономического характера и иные меры противодействия, не связанные с применением силы или угрозы силой, они направлены на исключение и минимизацию негативных последствий недружественных действий иностранных государств в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций. Такие меры могут приниматься против недружественных стран, их граждан и организаций, иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и лиц, которые находятся под их контролем. Австралия ввела новые санкции против России

В законе подчеркивается, что специальные ограничительные меры должны применяться обоснованно, в случае объективного наличия факта совершения недружественных и дискриминационных действий в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.

В качестве специальных ограничительных мер могут применяться запреты на ввоз, транзит, вывоз товаров и услуг, установление ограничений на использование в Белоруссии товаров и услуг, установление запретов или ограничений на совершение финансовых операций, мораторий по внешнеторговым договорам, приостановление международного сотрудничества с недружественными странами.

Закон поручает правительству в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с этим документом, он вступит в силу через 10 дней.