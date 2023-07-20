МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по государственному стрительству одобрил ко второму чтению поправки об увеличении штрафов за неявку или неоповещение военкоматов. В Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок

Отмечается, что соответсвующие изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штраф за неявку без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет повысили с трех тысяч рублей до десяти — двадцати тысяч рублей. Штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей увеличили для граждан до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 400 тысяч рублей. Кроме того, за уклонение от медобследования и за умышленные порчу или утрату документов воинского учета будут штрафовать на 25 тысяч рублей.

Также штрафы за непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет увеличат до 400 тысяч рублей, а за непредставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении должностные лица должны будут кплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Помимо этого, комитет ГД одобрил дополнение кодекса. Планируется ввести статью "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации", согласно которой за неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки, а также за неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации предусматривается штраф в размере от 80 до 500 тысяч рублей.

В статью "Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет" изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: "неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей".