МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Третье чтение запланировано на 21 июля.

Президент РФ В. Путин

Путин обсудил с Мишустиным взрывной рост внутреннего туризма

Редакция первого чтения вносила изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения Госдума, в частности, поддержала поправки к проекту, внесенные группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они до 1 июля 2027 года освобождают от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила.

Ранее фракция ЛДПР и правительство внесли в Госдуму два законопроекта на эту тему, но для ускорения принятия этой льготы было решено перенести ее в данный законопроект, пояснил председатель профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Освобождение туроператоров от НДС поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А вице-премьер Дмитрий Чернышенко обращал внимание, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей — эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.