МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Третье чтение запланировано на 21 июля. Путин обсудил с Мишустиным взрывной рост внутреннего туризма

Редакция первого чтения вносила изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения Госдума, в частности, поддержала поправки к проекту, внесенные группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они до 1 июля 2027 года освобождают от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила.

Ранее фракция ЛДПР и правительство внесли в Госдуму два законопроекта на эту тему, но для ускорения принятия этой льготы было решено перенести ее в данный законопроект, пояснил председатель профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Освобождение туроператоров от НДС поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А вице-премьер Дмитрий Чернышенко обращал внимание, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей — эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.