2023-07-20T13:44:00+03:00
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2023-07-20T13:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230720/841136807.html
Путин продлил экономические спецмеры по ввозу и вывозу продукции и сырья
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Специальные экономические меры по экспорту и импорту сырья и продукции продлили в России до конца 2025 года, следует из указа главы государства Владимира Путина. Соответствующий... ПРАЙМ, 20.07.2023
энергетика, экономика, госпроекты, новости, владимир путин, экономика, спецмеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Специальные экономические меры по экспорту и импорту сырья и продукции продлили в России до конца 2025 года, следует из указа главы государства Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами товаров ввели указом отДокумент продлил на два года, до конца 2025 года, действие указа от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".
Отмечается, что в ответ на недружественные действия стран Запада вводятся ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами товаров, в том числе повышает экспортные пошлины на них.
В марте прошлого года правительство России утвердило список товаров, экспорт которых ограничен во все госдуарства, кроме стран-членов ЕАЭС, Южной Осетии и Абхазии. В перечень включили технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, а также электрическую аппаратуру.