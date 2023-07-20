МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Специальные экономические меры по экспорту и импорту сырья и продукции продлили в России до конца 2025 года, следует из указа главы государства Владимира Путина. Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами товаров ввели указом отДокумент продлил на два года, до конца 2025 года, действие указа от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Отмечается, что в ответ на недружественные действия стран Запада вводятся ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами товаров, в том числе повышает экспортные пошлины на них.

В марте прошлого года правительство России утвердило список товаров, экспорт которых ограничен во все госдуарства, кроме стран-членов ЕАЭС, Южной Осетии и Абхазии. В перечень включили технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, а также электрическую аппаратуру.