МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Банку России онлайн передавать Счетной палате РФ конфиденциальную информацию, полученную от поднадзорных ему акционерных обществ (АО). Счетная палата раскрыла объем резервного фонда правительства России

Закон "О Счетной палате РФ" обязывает Банк России предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения ее задач и функций.

Новый закон позволяет Банку России передавать Счетной палате документы, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или информационных ресурсов, размещенных на сайте ЦБ, путем предоставления доступа к личному кабинету.

Действующее законодательство обязывает АО раскрывать информацию, связанную с выпуском и регистрацией проспектов эмиссий ценных бумаг, совершением крупных сделок, сделок с заинтересованностью и так далее. Однако в связи с санкциями отдельные эмитенты сейчас вправе полностью или частично не раскрывать публично информацию. В случае неопубликования информации эмитенты обязаны направлять ее в Банк России.

Таким образом, ЦБ сейчас является единственной организацией, имеющей доступ к "чувствительной информации, которая не публикуется банками", отмечал в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Суть закона заключается в том, чтобы Счетная палата могла получать такую информацию от ЦБ, пояснял он.

При этом передача такой информации должна осуществляться с применением организационных и технических мер, сертифицированных средств криптографической защиты, обеспечивающих ее конфиденциальность, в установленном ЦБ порядке. Такие меры и средства должны быть согласованы с ФСБ, чтобы минимизировать риски утечки информации.

Закон должен вступить в силу чрез 10 дней после официального опубликования.

Корпоративная информация "необходима для контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении государственных корпораций, государственных компаний и их организаций", которые ежегодно включаются в план работы СП, в том числе по поручениям президента РФ, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отсутствие такой информации существенно ограничивает возможности планирования и проведения проверок Счетной палаты, оставляя деятельность этих организаций вне зоны контроля государственных органов, поясняется там.