МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла сразу во втором и окончательном третьем чтении закон, позволяющий попавшим под санкции значимым российским организациям через суд исключать из своей структуры владения иностранных участников из недружественных стран. Минфин предложил страны для допуска иностранцев к торгам валютой в России

"Законопроект направлен на ускорение перевода в российскую юрисдикцию активов российского бизнеса, прежде всего, в ключевых и стратегических отраслях российской экономики. Он ограничивает осуществление корпоративных прав иностранных компаний в отношении экономически значимых российских предприятий", — пояснил на заседании председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Документ касается экономически значимых организаций, перечень которых установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся более четырех тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 миллиардов рублей.

К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест.

Согласно документу, акционеры такой организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров, либо уполномоченный правительством орган федеральной власти сможет обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке прав иностранного участника такой организации.

Суд может приостановить его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией, либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.

При этом компания, согласно закону, должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли — распределены пропорционально между российскими владельцами. При этом российские акционеры, владеющие акциями или долями в такой организации через зарубежные структуры, должны будут перевести их в прямое владение.