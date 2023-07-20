МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление с 1 сентября 2023 года административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках. Госдума одобрила во втором чтении индексацию акцизов на пять процентов

Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет" и признает применение цифровых алгоритмов в картельных соглашениях отягчающим обстоятельством при привлечении к административной ответственности. К таким обстоятельствам он относит использование программ для ЭВМ, позволяющих принимать решения и совершать действия в рамках таких соглашений в автоматическом режиме, без участия человека.

Согласно пояснительной записке, используемые в противоправных целях компьютерные программы приводят к получению незаконных доходов и повышению размера ущерба от реализации антиконкурентных соглашений. При этом в правоприменительной практике последних лет наблюдается рост количества правонарушений с использованием компьютерных программ в этих целях.

Кроме того, закон вводит административную ответственность за повторное неисполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или ее территориального органа о прекращении антиконкурентных действий. За такое правонарушение должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет, а на юрлицо будет наложен штраф в двойном размере, но не более одной пятидесятой совокупного размера выручки за год и не менее 100 тысяч рублей.

Сейчас максимальный размер административного штрафа за неисполнение предписания антимонопольного органа для юрлиц составляет 500 тысяч рублей. Это не сдерживает противоправное поведение нарушителей, поскольку доход от монополистической деятельности значительно превышает размер штрафов, поясняла ранее ФАС. Принятие закона создаст эффективные механизмы административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках, считают в ведомстве.