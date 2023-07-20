МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагаются установить, что при подаче заявления на лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи в некоторых случаях будет необходимо прилагать схему построения сети связи, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. В ГД призвали запретить банкам списывать комиссии за сомнительные операции

"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О связи" в части уточнения процедуры предоставления лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (далее — лицензия), установив, что в определенных случаях к заявлению о предоставлении лицензии прилагается схема построения сети связи", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Отмечается, что РКН направляет данную схему в ФСБ, которая рассматривает схему в течение 5 дней, после чего направляет согласование либо отказ.

Как отмечается в пояснительных материалах, принятие проекта позволит не допустить на рынок связи тех, кто не выполняет обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-розыскных мероприятий.