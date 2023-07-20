2023-07-20T19:24:31+03:00
2023-07-20T19:24:31+03:00
2023-07-20T19:24:31+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230720/841141536.html
В ГД внесли проект о схеме связи при подаче заявления о лицензии
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагаются установить, что при подаче заявления на лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, госдума, проект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагаются установить, что при подаче заявления на лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи в некоторых случаях будет необходимо прилагать схему построения сети связи, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О связи" в части уточнения процедуры предоставления лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (далее — лицензия), установив, что в определенных случаях к заявлению о предоставлении лицензии прилагается схема построения сети связи", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Отмечается, что РКН направляет данную схему в ФСБ, которая рассматривает схему в течение 5 дней, после чего направляет согласование либо отказ.
Как отмечается в пояснительных материалах, принятие проекта позволит не допустить на рынок связи тех, кто не выполняет обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-розыскных мероприятий.