МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются при реализации по пониженной ставке НДС в 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД призвали запретить банкам списывать комиссии за сомнительные операции

Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Он включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. Таким образом, НДС для них снизится с 20% до 10%.

Согласно пояснительной записке, "снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей".

Документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял ранее в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом он напомнил, что в апреле этого года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.