МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры. Госдума разрешила онлайн-переводы без комиссий между своими счетами

В 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины президентом России Владимиром Путиным было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, в соответствии с которой и был подготовлен и принят данный закон.

Он предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу таких лиц.

В настоящее время подобные меры могут применяться в случае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу интересам и безопасности РФ и нарушают права и свободы россиян. Решение об их применении в каждом конкретном случае принимает президент России на основе предложений Совета безопасности РФ.

Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица". Под ним фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений. При этом к блокируемым лицам, помимо иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены и подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.

Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года — отзывать у них лицензию.

Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.