МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. RuStore предоставил возможность монетизации иностранным разработчикам

По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.

Отмечается, что санкция за неисполнение требований — ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.

Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

Также исключается регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.