МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородного сырья. Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о налоге на сверхприбыль

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он распространяет режим НДД еще на три участка недр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которые, согласно пояснительной записке, нерентабельны в действующей системе налогообложения нефтяной отрасли.

Закон также предоставляет организациям право переходить на режим НДД с 1 января 2024 года при добыче сверхвязкой нефти при условии, что доля ее добычи на участке недр превышает 70%. Это стимул к развитию таких месторождений: поскольку их запасы трудноизвлекаемые, то переход на НДД предполагает налогообложение 50% финансового результата, но при этом у них снижается НДПИ, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Кроме того, в целях стимулирования добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года на 1000 рублей увеличивается предельный размер удельных расходов при расчете НДД. Также по НДД и налогу на прибыль организаций на 2024-2026 годы продлевается 50-процентное ограничение по учету убытков предыдущих налоговых периодов.

Начало применения налогового вычета по НДПИ в 20% для выработанных месторождений, которые входят в третью группу НДД, переносится с 1 января 2024 на 1 января 2027 года. Помимо этого, исключается применение нулевого НДПИ при разработке ранее списанных запасов полезных ископаемых.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.