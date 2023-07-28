МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы в пятницу на последнем пленарном заседании одобрили закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. В России ограничили объем перевозки электронных сигарет

Так, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет.

Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Федеральным законом вносится изменение в часть третью статьи 322 (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ, предусматривающее уменьшение срока наказания в виде лишения свободы с шести лет до пяти лет.

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий административную ответственность за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии по аналогии с ответственностью за незаконный оборот этилового спирта.

Незаконные производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства без лицензии (если она необходима) в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для ее производства и оборота.

Для юридических лиц данное правонарушение повлечёт штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, а также оборудования, сырья и иных предметов для её производства и оборота; либо административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с соответствующей конфискацией или без таковой.

Использование и (или) владение незарегистрированным оборудованием для производства табачной и никотинсодержащей продукции или соответствующего сырья повлекут наложение административного штрафа для граждан от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией оборудования; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей с конфискацией; на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией. Использование и (или) владение зарегистрированным оборудованием, но не законсервированным в отсутствие лицензии на соответствующее производство влекут аналогичные наказания.

Кроме того, незаконное производство или оборот табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства физлицами повлекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией. Предусматривается исключение для граждан, выполняющих свои обязанности по трудовому договору или договору ГПХ для юрлиц и ИП, имеющих соответствующую лицензию.