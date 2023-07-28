МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, усиливающий административную ответственность за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках. Медведев заявил о монополии Запада на IT-сферу

По таким административным правонарушениям, как заключение соглашения, признаваемого картелем, либо заключение антимонопольного соглашения при проведении торгов, устанавливается новое отягчающее обстоятельство — использование информационных программ, позволяющих реализовывать антимонопольное действие.

Согласно пояснительной записке, используемые в противоправных целях компьютерные программы приводят к получению незаконных доходов и повышению размера ущерба от реализации антиконкурентных соглашений. При этом в правоприменительной практике последних лет наблюдается рост количества правонарушений с использованием компьютерных программ в этих целях.

Также устанавливается административная ответственность за невыполнение в установленный срок решения (предписания) антимонопольного органа лицом, если ранее лицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение этого решения (предписания) и антимонопольным органом были установлены новые сроки его исполнения.

За такое правонарушение должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет, а на юрлицо будет наложен штраф в двойном размере, но не более одной пятидесятой совокупного размера выручки за год и не менее 100 тысяч рублей.

Сейчас максимальный размер административного штрафа за неисполнение предписания антимонопольного органа для юрлиц составляет 500 тысяч рублей. Это не сдерживает противоправное поведение нарушителей, поскольку доход от монополистической деятельности значительно превышает размер штрафов, поясняла ранее ФАС. Принятие закона создаст эффективные механизмы административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями монополистической деятельности на цифровых товарных рынках, считают в ведомстве.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.