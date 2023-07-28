МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев или от трех месяцев до года.

Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если таким договором не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.

При этом страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора ОСАГО. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов.

Закон должен вступить в силу через 210 дней после официального опубликования.

В настоящее время срок действия полиса ОСАГО составляет год. При этом для автомобилей, зарегистрированных за границей и временно используемых на территории РФ, договор страхования может быть заключен на срок не менее пяти дней, а для автомобилей с транзитными номерами (для следования к месту их регистрации) — на срок не более 20 дней. Автовладельцы сейчас также вправе заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортных средств (в течение трех и более месяцев в году).