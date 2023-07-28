МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отцам направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. Путин утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда

Сейчас предусмотрено формирование накопительной пенсии за счет средств материнского (семейного) капитала только для женщин. Таким образом, Федеральный закон направлен на уравнивание в правах лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал.

Федеральный закон в соответствии вступает в силу с 1 января 2024 года.