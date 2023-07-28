2023-07-28T17:22:57+03:00
2023-07-28T17:22:57+03:00
2023-07-28T17:22:57+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230728/841222001.html
Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную часть пенсии
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Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отцам направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. Сейчас предусмотрено формирование накопительной пенсии за... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, госпроекты, новости, пенсии, совфед, пенсия, маткапитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий отцам направлять средства материнского капитала на накопительную часть пенсии.
Сейчас предусмотрено формирование накопительной пенсии за счет средств материнского (семейного) капитала только для женщин. Таким образом, Федеральный закон направлен на уравнивание в правах лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал.
Федеральный закон в соответствии вступает в силу с 1 января 2024 года.